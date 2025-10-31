После успешного четвёртого квартала, в котором Apple зафиксировала выручку в размере 102,5 миллиарда долларов, генеральный директор компании Тим Кук в интервью CNBC рассказал о результатах и будущих планах Apple. По его словам, несмотря на высокий спрос, компания сталкивается с дефицитом поставок некоторых моделей iPhone 17, а также прошлогодней серии iPhone 16.

Apple ожидает, что позитивные финансовые показатели сохранятся и в праздничный сезон. Прогнозируемый рост выручки за декабрьский квартал составит от 10% до 12%.

Кук также подтвердил, что обновлённая версия голосового помощника Siri, основанная на искусственном интеллекте, выйдет в следующем году. Первоначально запуск планировался на 2025 год, однако был вновь перенесён. По последним данным, релиз может состояться в марте 2026 года.

Кроме того, Apple намерена расширить партнёрства в сфере искусственного интеллекта в рамках пакета Apple Intelligence, который был впервые представлен в сотрудничестве с OpenAI в 2024 году. Тим Кук не уточнил, с какими компаниями ведутся переговоры, но подтвердил, что Apple активно ищет новые соглашения в этой области.

Отдельно глава компании отметил влияние тарифной политики на бизнес Apple. В сентябрьском квартале компания понесла дополнительные расходы в размере 1,1 миллиарда долларов, а в декабрьском квартале ожидает рост этих затрат до 1,4 миллиарда.



