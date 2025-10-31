Аудиоподразделение Lava, Probuds, представило свои первые наушники с шейным ободом и активным шумоподавлением — Probuds N33. Устройство имеет металлический корпус, гибкую конструкцию и динамические басовые драйверы диаметром 13 мм, обеспечивающие сбалансированное звучание для музыки, звонков и игр.

Наушники снижают внешний шум до 30 дБ с помощью ANC и поддерживают режим Transparency Mode для прослушивания окружающих звуков при необходимости. Технология Environmental Noise Cancellation (ENC) улучшает разборчивость голоса во время звонков. Для игр предусмотрен режим Pro Game с низкой задержкой 45 мс для синхронизации звука при стриминге и геймплее.

Probuds N33 оснащены аккумулятором ёмкостью 300 мА·ч, обеспечивающим до 40 часов воспроизведения при выключенном ANC и 31 час с включённым. Быстрая зарядка на 10 минут даёт 10 часов работы, а полная зарядка через порт Type-C занимает около часа. Подключение реализовано через Bluetooth 5.4 с поддержкой Dual Device Pairing, позволяющей соединяться сразу с двумя устройствами.

Шейный обод оснащён магнитным переключателем для автоматического включения/выключения и четырёхкнопочным управлением для музыки и звонков. С рейтингом водонепроницаемости IPX5 наушники выдерживают пот и лёгкие брызги, что делает их удобными для тренировок и повседневного использования.

Стоимость Lava Probuds N33 составляет ₹1,299. Наушники доступны в цветах Obsidian Black и Cosmic Teal Green через официальный интернет-магазин Lava.



