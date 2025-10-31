Компания Apple опубликовала финансовые результаты за квартал, завершившийся 27 сентября 2025 года, отметив несколько новых рекордов. Общая выручка составила $102,5 млрд, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль достигла $27,5 млрд, а прибыль на акцию выросла до $1,85, что на 13% выше годового показателя.

Благодаря высокому спросу на серию iPhone 17 доходы от iPhone достигли рекордных $49,02 млрд. Это на 6% больше по сравнению с серией iPhone 16, однако модели 17-й серии и iPhone Air были доступны всего восемь дней до конца квартала, поэтому их полные показатели будут отражены в финансовом отчёте Apple за первый квартал 2026 года.

Доходы от сегмента Services, включающего App Store и все подписочные сервисы, также достигли исторического максимума в $28,75 млрд.

Выручка от Mac составила $8,73 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году, несмотря на отсутствие новых релизов в периоде — показатели нового MacBook Pro на базе M5 будут учтены в отчёте за Q1 2026. Доходы от iPad остались на уровне $6,95 млрд. Категория Wearables, Home и аксессуары принесла $9,01 млрд.

В прогнозе на праздничный сезон Apple ожидает рост выручки на 10-12%, однако компания также рассчитывает на $1,4 млрд расходов, связанных с тарифами.



