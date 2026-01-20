Компания iQOO начала подогревать интерес к своему следующему смартфону — iQOO 15R, который в ближайшее время должен пополнить серию iQOO 15. Первый официальный тизер даёт раннее представление об устройстве и указывает на то, что бренд готовит более доступный флагман, расположенный ниже недавно представленного iQOO 15, но при этом сохраняющий премиальный характер.

Тизер, опубликованный генеральным директором iQOO India, подтверждает, что iQOO 15R скоро выйдет на индийском рынке. На изображении показан модуль основной камеры в форме скруглённого квадрата с мягкими углами. Внутри размещена горизонтальная двойная камера, а светодиодная вспышка вынесена за пределы блока, что делает дизайн аккуратным и минималистичным.

Задняя панель смартфона получила характерный клетчатый узор с приглушённым матовым покрытием, благодаря чему устройство выглядит текстурированным и элегантным. На тизере показан вариант серого цвета, дополненный плоской рамкой и слегка скруглёнными углами корпуса. Передняя часть устройства пока не раскрыта, однако плоские боковые грани указывают на то, что смартфон, вероятно, получит плоский дисплей. Также подтверждено, что iQOO 15R будет работать под управлением OriginOS, основанной на Android 16.

Согласно утечкам, iQOO 15R может оказаться переименованной версией iQOO Z11 Turbo, который продаётся в Китае. Если эта информация подтвердится, смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и высокой частотой обновления. В основе устройства ожидается флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1.

Камеры, по предварительным данным, будут представлены 32-мегапиксельным фронтальным модулем и двойной основной камерой, где главным сенсором станет 200-мегапиксельный Samsung HP5, дополненный 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом. Среди других ожидаемых характеристик — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, металлическая рамка, стеклянная задняя панель, а также защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.





На индийском рынке iQOO 15R, как ожидается, станет прямым конкурентом OnePlus 15R на базе Snapdragon 8 Gen 5. С учётом того, что iQOO 15 стоит 72 999 рупий (около 800 долларов), а большинство флагманов конкурентов ещё дороже, iQOO 15R может быть оценён примерно в 50 000 рупий (около 550 долларов). Это делает его привлекательным вариантом для покупателей, которые хотят получить флагманскую производительность за более разумные деньги.