Компания iQOO официально анонсировала свой новый флагманский игровой смартфон — iQOO 15. Модель дебютировала в Китае и получила мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также множество улучшений по сравнению с iQOO 13.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED LTPO-дисплеем Samsung M14 с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц, пиковым уровнем яркости до 2600 нит, поддержкой 2160 Гц PWM и DC Dimming, Dolby Vision и HDR10+. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с игровым процессором Q3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем до 1 ТБ UFS 4.1. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Основная камера состоит из трёх 50-мегапиксельных сенсоров: главный Sony IMX921 (1/1.56″, с OIS), перископный телеобъектив Sony IMX882 с трёхкратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила разрешение 32 МП. Вокруг блока камер расположена RGB-подсветка.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 40 Вт. Также предусмотрены режим Smart Bypass и обратная зарядка.





Среди других особенностей: система охлаждения с паровой камерой площадью 14 000 мм², стереодинамики, защита IP68 и IP69, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и двухдиапазонного GPS.

iQOO 15 представлен в четырёх цветах: Track Edition (чёрный), Legendary Edition (белый), Lingyun и Wilderness (светло-зелёный).

Стоимость устройства в Китае:

— 12/256 ГБ — 4199 юаней ($590)

— 12/512 ГБ — 4699 юаней ($660)

— 16/256 ГБ — 4499 юаней ($630)

— 16/512 ГБ — 4999 юаней ($700)

— 16/1 ТБ — 5499 юаней ($770)

Также доступна коллекционная версия Honor of Kings 10th Anniversary Collector’s Edition с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя за те же 5499 юаней ($770).