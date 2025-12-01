Согласно свежим сообщениям, Xiaomi готовится представить Xiaomi 17 Ultra уже в конце этого месяца в Китае. Это будет новое дополнение к линейке, в которой уже представлены Xiaomi 17 и 17 Pro, дебютировавшие в сентябре этого года. Новая утечка от инсайдера Smart Pikachu раскрывает, что Xiaomi 17 Ultra получит обновлённую оптику Leica, разработанную для устранения оптических искажений и улучшения чёткости.

По словам источника, Xiaomi 17 Ultra делает серьёзный упор на оптическую чистоту. Смартфон якобы получит новое покрытие Leica, которое улучшает пропускание света и снижает блики и ореолы. Инсайдер отмечает, что основная идея — решать оптические проблемы аппаратно, обеспечивая высокую резкость и точность цветопередачи, а не полагаться исключительно на алгоритмы обработки.

Кроме оптики, изменится и сама конструкция камер. В отличие от предыдущей модели, 17 Ultra, возможно, откажется от квадрокамеры в пользу мощной тройной системы. Ожидается, что она будет включать основной 50-мегапиксельный 1-дюймовый датчик, предположительно OmniVision OV50X, а также массивный 200-мегапиксельный перископный телеобъектив. Завершит модуль 50-мегапиксельная широкоугольная камера, предоставляя универсальные возможности съёмки.

Аппаратной основой устройства, скорее всего, станет чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, способный справляться со сложной обработкой изображений. Также утечки указывают на серьёзное увеличение ёмкости батареи — от 6000 до 7000 мА·ч, что станет значительным шагом вперёд для серии.

Спереди смартфон, по данным источника, вернётся к плоскому дисплею вместо изогнутого, получит ультразвуковой сканер отпечатков и улучшенную защиту корпуса. Среди прочих особенностей ожидаются двухспутниковая связь и повышенная надёжность конструкции.





Кроме того, инсайдер утверждает, что вместе с Xiaomi 17 Ultra на презентации будут показаны фитнес-браслет Band 10 Pro и первый NAS-сервер Xiaomi.