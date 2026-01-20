Интерес к iQOO 15 Ultra стремительно растёт: по свежим данным, ещё не представленный смартфон якобы установил абсолютный рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав самое высокое количество баллов за всю историю теста. Для геймеров, которые ценят максимальную производительность, стабильный FPS и отсутствие лагов, такой результат — не просто цифра, а повод для гордости.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, iQOO 15 Ultra набрал «более 4,51 миллиона» баллов. Это заметно превосходит текущего лидера рейтинга AnTuTu — RedMagic 11 Pro, результат которого составляет около 4,1 миллиона баллов.

AnTuTu — один из самых популярных тестов производительности для Android-смартфонов, особенно игровых моделей. Производители часто используют его результаты в рекламе, а обзорщики — для сравнения реальной мощности устройств. Тест оценивает CPU, GPU, память и пользовательский интерфейс, сводя всё к одному итоговому числу. При этом бенчмарк не лишён недостатков: на результат могут влиять температура, уровень заряда батареи и программные оптимизации, а некоторые бренды в прошлом даже уличались в искусственном завышении показателей.

Ожидается, что iQOO 15 Ultra будет оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самым мощным чипом Qualcomm на данный момент, который уже используется в большинстве топовых Android-смартфонов. Высокая производительность неизбежно сопровождается серьёзным тепловыделением, поэтому продвинутая система охлаждения для такого устройства жизненно необходима.

Именно поэтому iQOO 15 Ultra, по слухам, получит активное охлаждение с вентилятором, а также игровые плечевые кнопки. Основным отличием версии Ultra от обычного iQOO 15, как предполагается, станет аккумулятор — смартфону приписывают батарею ёмкостью около 7000 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью до 200 Вт.





Среди других ожидаемых характеристик — 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. По словам Digital Chat Station, базовая версия iQOO 15 Ultra будет оснащена 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а максимальная конфигурация может предложить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

С учётом недавнего роста цен, связанного с дефицитом чипов памяти, стоимость такого смартфона, скорее всего, окажется очень высокой. Точная цена пока неизвестна, но доступным этот флагман вряд ли будет.

Официальный анонс iQOO 15 Ultra ожидается в Китае в феврале. Информации о глобальном запуске на данный момент нет.