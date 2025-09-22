Apple представила iPhone Air с аккумулятором всего на 3149 мА·ч — и вопреки скепсису, смартфон демонстрирует выдающуюся автономность. В тестах новинка превзошла Samsung Galaxy S25 Edge, у которого батарея больше на 751 мА·ч.

Тесты автономности

YouTuber XEETECHCARE проверил iPhone Air в полном цикле разрядки и зафиксировал 8 часов 57 минут активного экрана. Galaxy S25 Edge остановился на 8 часах 45 минутах с аккумулятором на 3900 мА·ч.

Tom’s Guide получил схожие результаты. В тесте веб-сёрфинга Air выдержал 12 часов 2 минуты, а Galaxy S25 Edge — 11 часов 48 минут. При стриминге видео преимущество iPhone оказалось еще заметнее: через 5 часов у него осталось 81% заряда, тогда как у Samsung — только 67%.

Роль оптимизации

Аналитики отмечают, что преимущество Apple связано не только с чипом A19 Pro, но и с программными оптимизациями. Ранее сообщалось, что компания внедрила AI-систему управления ресурсами для повышения энергоэффективности.





В тестах XEETECHCARE iPhone 17 Pro Max (11 ч 53 мин) превзошёл Galaxy S25 Ultra (9 ч 18 мин), а iPhone 17 Pro с батареей на 3988 мА·ч обошёл прошлогодний 16 Pro Max с аккумулятором на 4685 мА·ч. Всё это указывает на серьёзный прогресс Apple в энергоэффективности.

Инсайдеры также отмечают, что Samsung, вероятно, не увеличит ёмкость аккумулятора в Ultra-флагмане 2026 года. Это делает грядущую конкуренцию с iPhone 17 Pro Max ещё интереснее.





Итог

iPhone Air показал, что высокая автономность не всегда зависит от размера батареи. Смартфон, который критиковали за «слишком маленький аккумулятор», оказался более выносливым, чем конкурент с заметно большей ёмкостью.

Для тех, кто сомневается в прочности устройства, YouTuber JerryRigEverything уже проверил, насколько сложно согнуть новинку.