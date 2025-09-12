iphone air
Apple готовит к релизу новый iPhone Air — один из самых тонких смартфонов компании (всего 5,6 мм). Устройство оснащено чипом A19 Pro с урезанным графическим ядром и батареей, которая, по словам Apple, обеспечивает «целый день работы». Но именно с автономностью у новинки могут возникнуть проблемы — и, похоже, сам производитель это косвенно подтвердил.

Содержание
1. Зачем iPhone Air нужен отдельный аккумулятор
2. Технические характеристики MagSafe Battery для iPhone Air
3. Дизайн против автономности
4. Когда ждать iPhone Air

Зачем iPhone Air нужен отдельный аккумулятор

Apple объявила о выпуске нового аксессуара — MagSafe Battery Pack для iPhone Air. По словам компании, он «помещается в кармане даже во время зарядки и даёт до 65% дополнительного заряда». Стоимость — те же $99, что и у первой версии 2021 года, которую Apple сняла с производства.


65075 135861 magsafe air fit xl 1

Тогда аксессуар появился вместе с iPhone 13 и, по мнению некоторых наблюдателей, был призван компенсировать слабую батарею iPhone 12 mini. Судя по заявлениям Apple и тестам AppleInsider, новый MagSafe Battery создан исключительно для iPhone Air: на iPhone 16 и iPhone 17 он не подходит, так как слишком высок и держится только «наискосок».

Технические характеристики MagSafe Battery для iPhone Air

  • Ёмкость: 3 149 мА·ч (данные Reddit-пользователей)
  • Дополнительная автономность: до 65 %, что соответствует 40 часам видео при подключении
  • Цена: $99
  • Толщина iPhone Air с батареей: около 11 мм

Интересно, что ёмкость батареи самого iPhone Air совпадает с ёмкостью аксессуара — 3 149 мА·ч. То есть при использовании MagSafe Battery фактически удваивается запас энергии. Однако ради этого приходится жертвовать тонкостью устройства, ради которой оно и создавалось.


Дизайн против автономности

iphone air could struggle in this key areaeven apple seems to admit it

Apple делает ставку на сверхтонкий корпус iPhone Air, но цена за это — скромное время работы без подзарядки. С дополнительным аккумулятором смартфон становится толще и дороже (около $1100 — уровень iPhone 17 Pro). Это ставит под сомнение позиционирование модели как «лёгкой альтернативы» топовым iPhone.

Когда ждать iPhone Air

iPhone Air дебютирует вместе с серией iPhone 17 в сентябре 2025 года. Основной интригой остаётся: оправдает ли устройство ожидания пользователей или повторит судьбу iPhone mini, который тоже отличался компактностью, но страдал от слабой батареи?


