Apple готовит к релизу новый iPhone Air — один из самых тонких смартфонов компании (всего 5,6 мм). Устройство оснащено чипом A19 Pro с урезанным графическим ядром и батареей, которая, по словам Apple, обеспечивает «целый день работы». Но именно с автономностью у новинки могут возникнуть проблемы — и, похоже, сам производитель это косвенно подтвердил.

Зачем iPhone Air нужен отдельный аккумулятор

Apple объявила о выпуске нового аксессуара — MagSafe Battery Pack для iPhone Air. По словам компании, он «помещается в кармане даже во время зарядки и даёт до 65% дополнительного заряда». Стоимость — те же $99, что и у первой версии 2021 года, которую Apple сняла с производства.





Тогда аксессуар появился вместе с iPhone 13 и, по мнению некоторых наблюдателей, был призван компенсировать слабую батарею iPhone 12 mini. Судя по заявлениям Apple и тестам AppleInsider, новый MagSafe Battery создан исключительно для iPhone Air: на iPhone 16 и iPhone 17 он не подходит, так как слишком высок и держится только «наискосок».

Технические характеристики MagSafe Battery для iPhone Air

Ёмкость: 3 149 мА·ч (данные Reddit-пользователей)

(данные Reddit-пользователей) Дополнительная автономность: до 65 % , что соответствует 40 часам видео при подключении

, что соответствует 40 часам видео при подключении Цена: $99

Толщина iPhone Air с батареей: около 11 мм

Интересно, что ёмкость батареи самого iPhone Air совпадает с ёмкостью аксессуара — 3 149 мА·ч. То есть при использовании MagSafe Battery фактически удваивается запас энергии. Однако ради этого приходится жертвовать тонкостью устройства, ради которой оно и создавалось.





Дизайн против автономности

Apple делает ставку на сверхтонкий корпус iPhone Air, но цена за это — скромное время работы без подзарядки. С дополнительным аккумулятором смартфон становится толще и дороже (около $1100 — уровень iPhone 17 Pro). Это ставит под сомнение позиционирование модели как «лёгкой альтернативы» топовым iPhone.

Когда ждать iPhone Air

iPhone Air дебютирует вместе с серией iPhone 17 в сентябре 2025 года. Основной интригой остаётся: оправдает ли устройство ожидания пользователей или повторит судьбу iPhone mini, который тоже отличался компактностью, но страдал от слабой батареи?



