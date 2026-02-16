По словам Марка Гурмана в рассылке Power On, iPhone 18 Pro и Pro Max обещают «не быть большим обновлением»: изменения будут в основном внутренними — новая система камер с переменной диафрагмой, чип A20 и собственный модем C2 — но визуально и по набору функций это будет эволюция, а не перезагрузка. Главной звездой осенней презентации, по его словам, может стать первый складной iPhone, а не традиционная Pro-линейка.

Такой сценарий выглядит как повторение старой практики Apple: серьезные перемены у одного продукта и экономия на обновлениях у другого. Для покупателей это означает меньше причин менять «Pro» каждый год; для индустрии — сдвиг фокуса маркетинга и цепочек поставок.

Что изменится в iPhone 18 Pro

Gurman называет несколько конкретных аппаратных апдейтов, но общая идея — «минорные» улучшения по сравнению с iPhone 17 Pro.

Камера с переменной диафрагмой — более гибкие режимы съемки и потенциально лучшее качество при разном освещении;

Чип A20 — очередной процессор Apple с приростом производительности и энергоэффективности;

Собственный модем C2 — шаг к снижению зависимости от внешних поставщиков модемов;

Дизайн и интерфейс, скорее всего, получат лишь мелкие правки, без радикальных визуальных новшеств.

Почему это важно для рынка

Если Pro-модели действительно окажутся «S»-подобными, то два эффекта последуют почти немедленно. Во-первых, владельцы iPhone последних поколений получат меньше аргументов для обновления ежегодно — это ещё больше удлинит цикл замены устройств. Во-вторых, Apple сознательно переключает внимание на складной iPhone: чтобы оправдать высокие ожидания и цены, компании выгодно сделать фокус на новой категории.

Поставщики компонентов заметят перераспределение спроса: модули для складных панелей и новые элементы камер получат приоритет, а производители компонентов «традиционных» Pro-ревизий — менее резкий рост заказов. Для Qualcomm и других поставщиков модемов перспектива C2 — потенциал потерянного дохода, если Apple продолжит идти своей дорогой с собственными решениями.





Что будет дальше

Apple вряд ли откажется от регулярных улучшений Pro-линейки, но ближайший цикл может пройти «тихо». Ожидайте, что маркетинг осени 2026 сосредоточит внимание на складном iPhone: именно он станет проверкой того, способен ли Apple оживить сегмент складных смартфонов и оттянуть часть спроса от «традиционных» Pro-моделей.

Открытый вопрос: сможет ли складной iPhone привлечь достаточно покупателей, чтобы компенсировать замедление апгрейдов у Pro-аудитории — или Apple снова вернёт сильные нововведения в следующем поколении, чтобы стимулировать спрос?