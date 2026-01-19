Некоторые модели iPhone 18 будут стоить дороже, чем их предшественники iPhone 17. По информации южнокорейского утечника yeux1122, анализ базируется на прогнозах крупных финансовых организаций: Citigroup, Bank of America и J.P. Morgan Research. Причиной роста цен станет беспрецедентное увеличение стоимости компонентов оперативной памяти и хранилища.

Модели с большей ёмкостью памяти подорожают, базовые версии остаются в прежней цене

Рост цен на память вызван дефицитом из-за спроса от AI-компаний

iPhone 18 Pro выйдет в сентябре, остальные модели — весной 2027

Память дорожает, цены растут

Прогнозы ведущих финансовых сервисов указывают на то, что рост цен на оперативную память и хранилище NAND напрямую повлияет на iPhone 18. Несмотря на мощный контроль цепи поставок и переговорную мощь Apple, беспрецедентный скачок стоимости памяти неизбежно увеличит расходы компании. Apple, вероятнее всего, передаст часть этого увеличения потребителям. По предварительным данным, модели iPhone 18 с низкой ёмкостью памяти будут иметь ту же цену, что и в прошлом году, тогда как версии с повышенной ёмкостью подорожают. Размер скачка цены будет расти с каждым последующим уровнем хранилища, так что покупатели смогут рассчитывать на более высокие цены, чем когда-либо прежде, за варианты с большей ёмкостью.

Все производители вынуждены повышать цены

Вероятно, не только Apple повысит цены на свои товары, так как рост стоимости компонентов памяти и хранилища оставил компаниям практически без выбора. Единственная альтернатива — поглощение увеличения расходов самими производителями, и Apple частично делает это, сохраняя цену базовых моделей на прежнем уровне. Это, скорее всего, отрицательно скажется на спросе, и аналитические компании уже ожидают снижения поставок в этом году. Цены на память выросли из-за дефицита, вызванного возросшим спросом со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и ожидается их дальнейший рост в течение следующих двух лет.

Управляющий директор и глава отдела технологических исследований Freedom Capital Markets Пол Микс ранее заявил, что этот скачок будет слишком существенным, чтобы не повлиять на Apple. По его словам, рост стоимости компонентов памяти за следующие два года будет настолько значительным, что затронет даже компанию размером с Apple. Xiaomi и Samsung также намекнули, что их будущие продукты подорожают. В ноябре финансовый директор Apple Кеван Парех подтвердил, что растущие цены на память делают новые товары дороже в производстве, но подчеркнул, что компания хорошо управляет издержками.

Новые функции могут оправдать рост цен

Apple планирует выпустить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone в сентябре. Остальные модели поступят в продажу весной 2027 года. iPhone 18 Pro, по слухам, получит чип A20 Pro на техпроцессе 2 нм, переменную диафрагму для основной камеры, предоставляющую пользователям больше контроля над фотографией, и, возможно, батарею большей ёмкости. Одной из основных фишек обоих флагманов может стать обновлённый дизайн передней панели с отверстием в форме капсулы слева для фронтальной камеры. Apple подписала соглашение с Google для реализации функций искусственного интеллекта на iPhone, и хотя iPhone 15 Pro и более продвинутые модели уже поддерживают ИИ, Apple, вероятнее всего, зарезервирует как минимум некоторые функции для iPhone 18 Pro. Эти изменения могут оправдать рост цен для определённой группы покупателей, в то время как другие будут придерживаться базовых вариантов или пропустят это поколение полностью.



