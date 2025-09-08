Накануне сентябрьской презентации Apple стали известны ёмкости аккумуляторов всей линейки iPhone 17 из китайских регуляторных документов. Все модели получат более крупные батареи по сравнению с серией iPhone 16, а главный скачок ждёт iPhone 17 Pro — плюс 18,7% к прошлогоднему показателю.

iPhone 17 Pro батарея: официальные цифры из реестра

По данным регистра, iPhone 16 Pro имел аккумулятор на 3582 мА·ч, тогда как iPhone 17 Pro получит 4252 мА·ч— на 670 мА·ч больше.

iPhone 17 Pro Max впервые для iPhone преодолеет порог 5000 мА·ч: 5088 мА·ч против 4685 мА·ч у 16 Pro Max (+8,6% год к году).

Обновлённые ёмкости (для eSIM-версий):





iPhone 17 — 3692 мА·ч ;

— ; iPhone 17 Pro — 4252 мА·ч ;

— ; iPhone 17 Pro Max — 5088 мА·ч ;

— ; iPhone 17 Air — 3149 мА·ч.

Сколько часов добавит iPhone 17 Pro батарея

Точные замеры автономности раскроет Apple, но есть ориентиры. При переходе с 15 Pro на 16 Pro прибавка около300 мА·ч дала +2 часа в тесте потокового видео. Логично ждать, что iPhone 17 Pro с приростом 670 мА·ч сможет прибавить около 4 часов «паспортного» времени. В таком случае 17 Pro может сопоставиться или превзойти заявленную автономность 16 Pro Max.

Для iPhone 17 Pro Max прирост близок к +400 мА·ч — можно рассчитывать на ещё 3-4 часа реального дневного использования.

eSIM против физической SIM: кто живёт дольше

Впервые eSIM-версии iPhone 17 обещают слегка лучшую автономность, чем модели с лотком для физической SIM. Ожидается, что в США, Европе и ряде рынков будут продаваться eSIM-только вариации, тогда как в Китаеи некоторых регионах Apple сохранит модели с физическим слотом — в соответствии с местными требованиями.





Почему iPhone 17 Pro батарея раскроется лучше

Автономность — это не только мА·ч, но и эффективность. Чипы A19/A19 Pro, по данным отрасли, должны выпускаться по техпроцессу TSMC N3P (3 нм), который эффективнее N3E из серии A18. Экран у Pro-моделей, по ожиданиям, не меняется кардинально — это помогает конвертировать рост ёмкости в часы работы, а не «съедать» его новыми прожорливыми компонентами.

База и iPhone 17 Air: где подвох

На iPhone 17 прирост ёмкости скромный — около 4%, при этом модель переходит на 6,3-дюймовый дисплей (вместо 6,1″) и, вероятно, впервые получит ProMotion 120 Гц. В реальности Apple может заявить схожее время работы с iPhone 16.

Тонкий iPhone 17 Air — компромисс явный: 3149 мАч, то есть на 17% меньше, чем у базового 17. Тем не менее это выше 3000 мА·ч, что опровергает ранние слухи о «суб-3000».





Когда всё раскроют

Презентация линейки iPhone 17 назначена на 9 сентября в 20:00 по Москве. Тогда же ожидаются новинки Apple Watch и AirPods Pro 3.