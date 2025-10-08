Компания ZTE выпустила новую умную камеру наблюдения Xiaoxing Kankan SC41, предназначенную для бытового и коммерческого использования. Продажи стартуют 9 октября по цене 165,5 юаня (около 23 долларов).

Камера оснащена 4-мегапиксельным сенсором формата 1/2.7 дюйма и поддерживает разрешение 2.5K (2560×1440 пикселей), что, по заявлению ZTE, обеспечивает на 33% больше деталей по сравнению с традиционными 3-МП моделями. Светосила объектива f/2.0 позволяет получать более яркое и чёткое изображение даже при слабом освещении, а технология полного цветного изображения работает в условиях сверхнизкой освещённости.

Для ночной съёмки камера использует восемь инфракрасных светодиодов 940 нм с дальностью до 10 метров. Эти светодиоды невидимы для человеческого глаза и не создают красного свечения, характерного для обычных ИК-камер. Предусмотрена физическая шторка объектива, которую можно закрывать вручную или по расписанию, а также режим приватности, отключающий мониторинг в заданные часы.

Xiaoxing Kankan SC41 поддерживает несколько способов хранения данных: на карте памяти TF до 256 ГБ, в зашифрованном облаке или на NAS-устройствах, включая маршрутизаторы ZTE вроде BE7200 Pro+. Все данные защищены шифрованием банковского уровня.

Из беспроводных модулей предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 и 5 ГГц) для быстрой передачи видео и Bluetooth 5.4 для упрощённого сопряжения. Встроенный чип с производительностью 0.5 TOPS и 128 МБ ОЗУ отвечает за ИИ-функции в реальном времени — распознавание движения, формы человека и звуковые уведомления.





Камера также оснащена динамиком с редкоземельными магнитами, обеспечивающим улучшенную чёткость речи до 120% и 360-градусное звуковое поле для двусторонней связи. Установить SC41 можно на столе, стене или потолке, а угол поворота регулируется до 180° через приложение ZTE Smart Life.