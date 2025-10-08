Компания HMD, выпустившая смартфон Pulse Pro в апреле прошлого года, уже работает над его преемником — моделью Pulse 2 Pro. В сеть попали утечка с изображением устройства и основные характеристики, раскрывающие заметное обновление дизайна и аппаратной начинки.

Судя по рендеру, камера Pulse 2 Pro получила оформление, вдохновлённое iPhone 17. Двойной модуль камер размещён в вытянутом овальном блоке, который, в свою очередь, встроен в более крупную квадратную площадку с закруглёнными углами — как у серии iPhone 17 Pro. Камера заметно выступает над корпусом, сильнее, чем у оригинального Pulse Pro.

Экран также претерпел изменения. Новый IPS-дисплей увеличился до 6,7 дюйма (против 6,65 дюйма ранее) и теперь поддерживает разрешение FHD+ вместо HD+, а также частоту обновления 120 Гц (вместо 90 Гц). Это должно значительно улучшить впечатления от просмотра контента и игр.

В основе устройства, по данным утечки, будет стоять процессор Unisoc T615, пришедший на смену T606. Ранее упоминалась модель Unisoc T7250, которая фактически является переименованной версией T615. Однако новый чип, как и предшественник, выполнен по 12-нм техпроцессу и не поддерживает 5G.

Среди прочих улучшений — более высокая степень защиты от пыли и влаги (IP54 вместо IP52), наличие стереодинамиков, двух микрофонов, настраиваемых кнопок и модуля NFC. Смартфон, по слухам, выйдет в трёх цветах: Glacier Green, Midnight Black и Twilight Purple.





Дата выхода HMD Pulse 2 Pro пока не раскрыта.