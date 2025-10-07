Apple, по данным инсайдеров, готовится представить ноутбук MacBook Pro с новым процессором M5 уже в октябре 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что поставки текущей 14-дюймовой модели с чипом M4 задерживаются, что может указывать на скорый запуск обновления.

Дефицит M4 MacBook Pro

По информации Марка Гурмана (Bloomberg), кастомные конфигурации 14-дюймового MacBook Pro с чипом M4 имеют срок доставки между 23 и 28 октября и недоступны для экспресс-доставки. Это контрастирует с 14- и 16-дюймовыми моделями на M4 Pro и M4 Max, которые поставляются в период с 15 по 20 октября. Подобные задержки обычно сопровождают подготовку к выпуску новых моделей.

По слухам, Apple может сначала обновить только 14-дюймовую версию ноутбука с базовым M5, а более мощные модификации с M5 Pro и M5 Max представить в начале 2026 года.

Утечки FCC и возможный график релизов

На прошлой неделе в документах Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнаружилась информация о единственной модели MacBook Pro. Это необычно, так как обычно регистрируются несколько вариантов — по размеру экрана и типу чипа. Такая ситуация может объясняться раздельным выпуском моделей с M5, M5 Pro и M5 Max.

Возможные сценарии развития событий:





В октябре выходит 14-дюймовый M5 MacBook Pro, а версии с M5 Pro и M5 Max появятся весной 2026 года. В октябре выходит базовая модель, весной — профессиональные, а осенью — OLED-версии. В октябре — только M5, а мощные модификации станут частью OLED-линейки во второй половине 2026 года. Все три версии (M5, M5 Pro и M5 Max) представят одновременно в октябре, а M6 MacBook Pro выйдет в конце 2026 года.

Противоречивые прогнозы аналитиков

Гурман с начала 2025 года несколько раз менял прогнозы по срокам выхода M5 MacBook Pro. Изначально он ожидал релиз до конца года, затем говорил о начале 2026-го, а теперь вновь вернулся к версии с октябрьским запуском. Аналитик Мин-Чи Куо также отмечал, что высокопроизводительные M5 Pro и M5 Max могут появиться не раньше 2026 года, не уточняя судьбу базового M5.

Что дальше: пресс-релиз или полноценное событие

Не ясно, проведёт ли Apple отдельную презентацию. Возможен короткий октябрьский ивент по образцу прошлогоднего «Scary Fast», где представили чипы M3, M3 Pro и M3 Max без изменений дизайна. В то же время не исключено, что M5 станет первым основным чипом, анонсированным без сцены — просто через пресс-релиз.

Осенний релиз M5 MacBook Pro может совпасть с обновлениями iPad Pro и Vision Pro, а также возможными релизами новых Apple TV и HomePod mini. Все устройства, по данным инсайдеров, получат лишь внутренние обновления без редизайна.