Motorola активно продвигает Android 16 на свои устройства. Бета-программа стартовала ещё в июне, а теперь компания начала развёртывание стабильной версии системы, включающей больше возможностей для персонализации, новые функции и улучшенную производительность. Примечательно, что Motorola выпустила стабильную сборку раньше таких брендов, как OnePlus, Vivo, Nothing и Xiaomi.

Первым смартфоном, получившим Android 16, стал Motorola Edge 60 Pro, представленный в этом году. Вскоре обновление пришло и на другие модели линейки Edge, а также на серию G. На данный момент стабильный Android 16 получают следующие устройства:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Moto G (2025)

Пока список короткий, так как распространение только началось, но в ближайшие недели он будет расширяться.

Несмотря на быстрый старт, Motorola всё ещё нужно улучшить прозрачность процесса обновлений. Компания не публикует официальные списки совместимых устройств заранее и не сообщает о сроках релиза через свои соцсети. Тем не менее с прошлого года бренд начал предлагать расширенную поддержку ОС для многих смартфонов, что стало большим шагом вперёд. Хочется верить, что в будущем Motorola продолжит повышать качество программной поддержки и коммуникации с пользователями.



