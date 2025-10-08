Американская компания Qualcomm объявила о покупке итальянского производителя электроники Arduino, известного своими недорогими программируемыми платами, которые активно используются в робототехнике, образовательных проектах и стартапах. Сумма сделки не раскрывается, однако Arduino продолжит работать как независимое дочернее предприятие.

Эта покупка стала очередным шагом Qualcomm в развитии экосистемы для робототехники и Интернета вещей. Ранее компания приобрела Edge Impulse и Foundries.io — разработчиков решений для работы с ИИ и облачными системами. Теперь Qualcomm формирует полноценную платформу, объединяющую оборудование, программное обеспечение и облачные сервисы.

Благодаря сделке Qualcomm получает прямой доступ к огромному сообществу из 33 миллионов пользователей Arduino — от студентов и энтузиастов до предпринимателей и инженеров. Это позволит разработчикам быстрее создавать и тестировать прототипы, а затем выводить их на рынок с помощью технологий и инфраструктуры Qualcomm.

Компания рассчитывает, что сотрудничество с этой творческой аудиторией поможет укрепить связи с будущими создателями коммерческих роботов и умных устройств, которым понадобятся мощные чипы с поддержкой искусственного интеллекта.

Первым результатом объединения стал новый продукт — Arduino UNO Q, одноплатный компьютер следующего поколения с двумя процессорами: один поддерживает Linux, а другой работает в режиме реального времени. Устройство построено на чипе Qualcomm Dragonwing QRB2210 и предназначено для ИИ-проектов, способных адаптироваться к окружающей среде — от систем умного дома до промышленной автоматизации.



