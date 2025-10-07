В социальной сети X была замечена неофициальная информация, касающаяся еще не анонсированного смартфона HMD Pulse 2 Pro. Инсайдер предоставил подробные данные о ключевых спецификациях устройства и показал его внешний вид на высококачественном рендере.

Согласно утечке, аппарат получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве основы для его работы будет использоваться процессор Unisoc T615, а пользователи смогут выбирать между конфигурациями памяти 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Предполагаемый набор характеристик устройства включает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки, двойную основную камеру с сенсорами на 50 Мп (с оптической стабилизацией) и 2 Мп, фронтальную камеру на 50 Мп и защиту корпуса по стандарту IP54. Рендеры указывают на то, что задний модуль камеры будет расположен на широкой панели, напоминающей дизайн последних моделей iPhone.

Предполагается, что HMD Pulse 2 Pro будет доступен в черном, зеленом и фиолетовом цветах и будет представлен в ближайшие недели, однако информация о его цене пока отсутствует.