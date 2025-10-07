Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.1 и iPadOS 26.1, добавив ряд полезных функций и визуальных доработок. Обновление затронуло работу с будильниками и таймерами, улучшило безопасность, расширило возможности Fitness и вернуло в iPad классический Slide Over. Компания также продолжает шлифовать дизайн Liquid Glass и интерфейс системы.

Будильники и таймеры

В приложении «Часы» теперь используется новая схема управления будильником. На экране блокировки кнопка «остановить» заменена на «сдвиньте, чтобы остановить». Чтобы отложить сигнал, по-прежнему можно просто нажать «Snooze», но для полного выключения требуется провести пальцем. Та же механика применяется и к таймерам.

Изменение сделано для того, чтобы пользователи не отключали будильник случайно при попытке нажать «отложить».

Безопасность и обновления системы

В разделе «Конфиденциальность и безопасность» появилось новое управление фоновыми обновлениями защиты. Теперь можно включить автоматическую загрузку и установку важных исправлений безопасности. По сути, это переработанная версия прежней функции Rapid Security Responses.

Приложение Fitness

На iPhone стало возможно создавать собственные тренировки прямо в Fitness. Пользователь может задать тип активности, предполагаемое количество активных калорий, уровень усилия, длительность и время начала. Это делает приложение более гибким для тех, кто тренируется по индивидуальным программам.





Изменения в настройках

Apple обновила интерфейс приложения «Настройки». Теперь все заголовки и подписи с текстом выровнены по левому краю — ранее они были центрированы. Новое оформление действует для разделов «Основные», «Bluetooth», «Wi-Fi», «Сотовая связь», «Режим модема», «Универсальный доступ» и других.

Экран и обои

В разделе «Экран и яркость» теперь используется фирменная заставка iOS 26 вместо старой темы iOS 18. При выборе обоев на экране блокировки подсказка «Сведите, чтобы обрезать» больше не остаётся постоянно на экране — она исчезает через несколько секунд.

Папки на домашнем экране

Название папки, отображаемое при её открытии, теперь выровнено по левому краю, как и заголовки в настройках.

iPadOS 26.1: возвращение Slide Over

Вторая бета iPadOS 26.1 вернула функцию Slide Over. Теперь её можно использовать вместе с оконным режимом многозадачности iPadOS 26. Пользователь может открыть несколько окон и при этом быстро вызвать дополнительное приложение в режиме Slide Over.

Активируется функция нажатием на зелёную кнопку изменения размера окна и выбором «Enter Slide Over». Одновременно доступно только одно такое приложение.

Поддержка внешних микрофонов на iPad

Появилась возможность регулировать уровень входного сигнала при использовании внешнего микрофона.

Liquid Glass

Эффект световых преломлений вокруг иконок стал более мягким и менее контрастным. Цвета тёмных значков и фона теперь выглядят естественнее.

Доступность и визуальные границы

В разделе «Универсальный доступ → Дисплей и размер текста» добавлен новый параметр Display Borders(«Границы элементов»). Он обводит все кнопки рамкой и заменяет прежнюю настройку Button Shapes.

Календарь

Изменение из первой беты — отображение событий цветными блоками — в новой версии удалено. Интерфейс вернулся к стандартному виду.

Фото

Меню управления несколькими выбранными фотографиями изменилось: пункты «Воспроизвести слайд-шоу», «Избранное» и «Скрыть» теперь находятся в верхней части списка.