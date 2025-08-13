Apple увеличит минимальный объём памяти в iPhone 17 Pro до 256 ГБ и одновременно повысит стартовую цену модели до $1049. Об этом сообщил китайский инсайдер Instant Digital, неоднократно подтверждавший точные данные о продукции компании.

По словам источника, рост стоимости связан с отказом от версии на 128 ГБ. Сейчас iPhone 16 Pro с таким объёмом памяти стоит $999, а вариант с 256 ГБ — $1099. Таким образом, новая базовая конфигурация в iPhone 17 Pro будет дешевле нынешней на $50, несмотря на общий рост цен.

Увеличение памяти может быть подано как улучшение условий

Такой шаг уже применялся ранее: в 2023 году Apple убрала 128 ГБ в iPhone 15 Pro Max и установила минимальный объём в 256 ГБ. Тогда базовая цена также выросла на $100, но это объяснялось улучшением начальной комплектации.

Аналогичный подход ожидается и в случае с iPhone 17 Pro. Несмотря на номинальное удорожание, пользователи получат больше памяти «в базе», а модельный ряд станет проще и понятнее.

Согласно данным аналитиков Jefferies, Apple планирует повысить цены всей линейки iPhone 17 на $50. Причина — рост стоимости компонентов и таможенные пошлины. Эти же данные подтверждал Instant Digital, а ранее — и The Wall Street Journal.

Инсайдер неоднократно публиковал достоверные сведения

Информация о характеристиках iPhone 17 Pro уже трижды публиковалась Instant Digital в китайской сети Weibo. У аккаунта более 1,5 млн подписчиков, а в прошлом он первым сообщил о таких особенностях, как:





запуск жёлтого iPhone 14,

матовая задняя панель iPhone 15,

запись пространственного видео на iPhone 15 Pro,

стекло с нанотекстурой у iPad Pro на чипе M4,

технические параметры батареи iPhone 16 Pro.

Учитывая историю точных утечек, к новым заявлениям стоит отнестись серьёзно.

Презентация ожидается в сентябре

По слухам, Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября, а старт продаж может состояться 19 сентября. Официальное подтверждение пока не опубликовано.