Это очередная битва инсайдеров. Пока большинство распространителей слухов говорят, что iPhone Air получит следующее обновление в 2027 году, один источник идёт против течения и удваивает ставку на обновление осенью 2026 года.

iPhone Air 2 стал противоречивым устройством: аналитики сомневались, принёс ли он достаточно продаж по сравнению с другими моделями из поколения iPhone 17. Однако, хотя есть общее убеждение, что новая модель в конце концов появится, время её выхода всё ещё остаётся предметом споров.

Заявление инсайдера

Согласно постоянному источнику в Weibo Fixed Focus Digital, опубликованному во вторник, смартфон вернётся осенью 2026 года, а не годом позже осенью 2027 года. Это утверждение, по-видимому, основано на обратной связи с производственных линий, без подробностей.

Заявление о запуске в конце 2026 года вызывает интерес. Сомнительный отчёт из ноября утверждал, что три человека, причастных к проекту iPhone Air, сообщили о первоначальном плане выпуска в 2026 году.





Однако партнёры Apple по цепочке поставок Luxshare и Foxconn якобы разобрали большинство производственных линий для этой модели осенью 2025 года.

Позиция других источников

Марк Гурман также заявил, что обновление iPhone Air в 2026 году маловероятно. Он также говорит, что с самого начала Apple не планировала создавать вторую итерацию в 2026 году.

В декабре другой отчёт нашёл середину и сообщил, что модель второго поколения появится весной 2027 года. Теоретически она запустится вместе с iPhone 18e и iPhone 18 в рамках слухов о том, что Apple обновит обычный график релизов, чтобы более доступные модели iPhone получали весенние запуски, в то время как модели Pro сохранят осеннюю каденцию.

Позже в том же месяце Fixed Focus Digital ответил, настаивая, что источники сообщили о появлении iPhone Air 2 во время осеннего мероприятия iPhone 2026 года.

Ожидаемые изменения

Помимо графика выхода iPhone Air второго поколения, инсайдер добавил, что в модель внесут некоторые обновления. Однако это, по-видимому, будет состоять из минимальных изменений, планового обновления без существенных доработок. Учитывая склонность Apple к небольшим ежегодным обновлениям оборудования с периодическими редизайнами, это имеет смысл для iPhone Air 2.

Однако один отчёт в январе утверждал, что изменения будут больше, чем типичное обновление характеристик. Изменения, по-видимому, включают использование технологии Color Filter on Encap для создания более тонкого и яркого дисплея без влияния на энергопотребление. Также были предположения, что Apple больше использует дизайн камерного плато, чтобы добавить вторую заднюю камеру в ультратонкую модель.

Fixed Focus Digital имеет смешанный послужной список в отношении утечек. С одной стороны, аккаунт оказался прав насчёт названия iPhone 16e. С другой стороны, источник ошибся насчёт получения iPhone 17 экрана 120 Гц, но без ProMotion.

Редакция itzine.ru предупреждает читателей проявлять осторожность при работе с утверждениями инсайдеров из Weibo. Из-за постоянного давления поддерживать присутствие в соцсетях у распространителей слухов есть тенденция репостить информацию из других аккаунтов, часто без тщательной проверки точности утверждений.