Сертификация FCC подтвердила, что Infinix Note 60 Ultra (модель X6877) выйдет в двух вариантах по ёмкости аккумулятора: номинально 5 850 мА·ч и 6 840 мА·ч, которые компания будет рекламировать как типичные 6 000 мА·ч и 7 000 мА·ч. В документах также указана поддержка 30 Вт беспроводной зарядки; устройство получило подтверждённую 5G- и спутниковую связь.

Батарея и зарядка Infinix Note 60 Ultra

FCC даёт два ряда цифр: «rated» 5 850 и 6 840 мА·ч и «typical» 6 000 и 7 000 мА·ч — это стандартный подход производителей, когда фактическая ёмкость немного меньше рекламной «типичной». Наличие двух вариантов обычно означает, что Infinix предложит меньшую батарею для некоторых рынков (вероятно Европа) и большую — для других, где ценят автономность выше габаритов и веса. 30 Вт беспроводной зарядки — редкая опция в среднем сегменте и хороший маркетинговый аргумент для модели, оформленной Pininfarina.

Модель: X6877 (сертификация FCC)

Аккумуляторы: номинально 5 850 мА·ч / 6 840 мА·ч (типично 6 000 мА·ч / 7 000 мА·ч)

Беспроводная зарядка: 30 Вт

Процессор: Dimensity 8400 (по результатам Geekbench)

Память: 12 ГБ ОЗУ в бенчмарке; оболочка XOS 16 поверх Android 16

Связь: 5G и спутниковая поддержка

Дизайн: оформлен домом Pininfarina

Утечка подтверждает позиционирование Note 60 Ultra как премиального представителя серии: мощный чипсет Dimensity 8400 и 30 Вт беспроводной зарядки делают его интересной альтернативой более известных брендов, особенно если Infinix сохранит агрессивную цену. FCC‑список обычно предшествует коммерческому релизу — официальная премьера может состояться в ближайшие недели; главное, на что стоит смотреть при анонсе, — какие версии батарей попадут в конкретные регионы и как это отразится на цене и массе устройства.