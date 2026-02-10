Компания Infinix начала тизерить свой новый смартфон Note 60 Pro, и первые изображения указывают на заметное смешение дизайнерских идей самых обсуждаемых устройств прошлого года. В тизере показан крупный блок основной камеры, визуально напоминающий iPhone 17 Pro, а также оригинальный элемент, вдохновлённый смартфонами Nothing.

Судя по опубликованному постеру, Infinix Note 60 Pro получил массивный модуль камер на задней панели, дизайн которого явно отсылает к iPhone 17 Pro Max. Однако ключевой особенностью стала активная Matrix Display, встроенная в этот модуль. Речь идёт о точечно-матричном дисплее, который способен отображать различную информацию: время, погоду, уведомления, управление музыкой и процесс зарядки. Динамическая индикация на задней панели вызывает ассоциации с интерфейсом Glyph у Nothing Phone (3), но реализована по-своему.

Смартфон будет доступен в новых цветах, включая яркий вариант Solar Orange, что подчёркивает его ориентир на выразительный внешний вид. Infinix также подтвердила, что новинка среднего класса будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с поддержкой 5G.

На фронтальной стороне установлен 6,78-дюймовый дисплей Ultra HDR с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, а также новой технологии Battery Self Healing Tech, предназначенной для продления срока службы батареи.

Среди других заявленных характеристик — основная камера на 50 Мп с режимом Night Master, стереодинамики с настройкой JBL, задняя панель с текстурой под кожу, а также система охлаждения 3D IceCore VC с испарительной камерой для контроля температуры.





Точная дата анонса и цена пока не раскрыты, однако ожидается, что Infinix Note 60 Pro будет официально представлен в ближайшее время, предположительно в рамках выставки MWC 2026.