Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что флагманская серия Huawei Mate 80 дебютирует в ноябре. По утечке, в линейку войдут четыре модели — Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS. Смартфоны получат серьёзные обновления в дизайне, камерах и производительности, что сделает их прямыми конкурентами недавно представленной серии iPhone 17.

Камеры Huawei Mate 80: разные сенсоры для каждой модели

Базовый Huawei Mate 80 получит основной датчик на 50 Мп с размером 1/1,5 дюйма. Версия Pro будет оснащена улучшенным 50-мегапиксельным сенсором 1/1,3 дюйма. В моделях Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS ожидается ещё более продвинутая матрица SmartSens 590 на 50 Мп с тем же размером 1/1,3 дюйма.





Дисплеи и новые форматы

Mate 80 Pro может выйти с плоским 2.5D-экраном и системой 3D-распознавания лица. Для Mate 80 Pro+ и RS тестируются дисплеи с 2.5D и более глубоким 4D-закруглением.

Главной особенностью станет Mate 80 RS — смартфон, который, по слухам, получит 6,9-дюймовый двухслойный OLED-экран. Такая технология со слоями излучения должна обеспечить более высокую яркость, экономичное энергопотребление и увеличенный срок службы по сравнению с традиционными OLED-панелями. Также Huawei якобы тестирует титановую рамку и стеклянную крышку с керамическим эффектом.





Производительность и аккумулятор

Вся серия Mate 80, по данным источника, дебютирует с процессором Kirin 9030, в архитектуре которого применены внутренние инженерные доработки. Ёмкость аккумулятора может превысить 6000 мА·ч, ожидается поддержка 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Помимо 5G, в устройствах будет спутниковая связь.

HarmonyOS и экосистема Huawei

Все новинки будут работать на HarmonyOS с более глубокими возможностями экосистемы Huawei. По утечке, компания рассматривает внедрение eSIM и расширенные AI-функции. Эксперты отмечают, что такие изменения могут помочь Huawei сократить отставание от Apple — особенно в энергоэффективности, коммуникационных технологиях и сервисах на базе искусственного интеллекта.



