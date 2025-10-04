Следующий раскладной смартфон Huawei может получить не только свежие расцветки и варианты памяти, но и более мощное «железо». По данным инсайдера @SuperDimensional в Weibo, новая модель Huawei Nova Flip S может выйти на базе процессора Kirin 8020 или Kirin 8030.

Kirin 8020, который стоит в Nova 14 Ultra, включает одно ядро с частотой 2,285 ГГц, три ядра на 2,05 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 1,3 ГГц. В то же время вероятность появления чипа Kirin 8030 также остаётся высокой.

Для сравнения, стандартный Nova Flip получил Kirin 8000 с главным ядром до 2,40 ГГц. Переход на 8020 или 8030 может дать устройству более стабильную работу, лучшую тепловую эффективность и улучшенное качество 5G, даже если смартфон останется в среднем сегменте.

По дизайну Nova Flip S, по слухам, будет очень похож на предшественника, но выйдет в новых цветах и получит небольшие аппаратные доработки. Среди ожидаемых расцветок — розовый, белый, голубой , блестящий и матовый чёрный, а также зелёный.

На программном уровне смартфон должен поставляться с HarmonyOS 5.1. Внешний дисплей, скорее всего, останется тем же — 2,14-дюймовым квадратным экраном рядом с камерой. Основной экран, как и раньше, может быть 6,94-дюймовым.





Больше подробностей о Huawei Nova Flip S стоит ожидать ближе к концу 2025 года, когда состоится его официальный анонс.