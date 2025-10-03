По последним данным, Huawei работает над новым ультратонким смартфоном, предназначенным для конкуренции с популярным iPhone Air от Apple. В условиях растущей популярности сверхтонких устройств, китайский производитель стремится занять свою нишу в этом сегменте.

Согласно ранним утечкам от китайского блогера, предстоящий телефон может войти в серию Mate 80 и носить название «Mate 80 Air».

Ожидается, что новый ультратонкий смартфон Huawei будет иметь толщину менее 5,5 миллиметров, что позволит ему конкурировать с другими тонкими моделями. В устройство планируют установить новейший чипсет Kirin 9030 5G, который обеспечит высокую производительность и быструю работу приложений. Объем внутренней памяти может достигать 2 терабайт, что значительно больше стандартных вариантов.

В новинке полностью перейдут на использование eSIM-карты, что избавит от необходимости вставлять физические SIM-карты, а управление eSIM будет интегрировано в систему, запуск которой запланирован на конец 2025 года. Аккумулятор устройства будет выполнен с использованием кремниевых технологий, что обещает увеличить его емкость и обеспечить длительное время работы без подзарядки.