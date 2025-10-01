Компания Huawei расширила линейку Nova 14 новым смартфоном Nova 14i. Несмотря на свежее название, это не абсолютно новая модель, а фактически ребрендинг прошлогодних Huawei Enjoy 60X и Nova Y91, получивший новые расцветки — чёрную и синюю.

Nova 14i оснащён 6,95-дюймовым LCD-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части заметен крупный вырез под фронтальную камеру на 8 Мп и разговорный динамик. Несмотря на использование LCD-панели, смартфон поддерживает функцию Always-on Display.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 680, представленный ещё в 2021 году. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины. Работает новинка на EMUI 14.2.

Одним из главных достоинств Nova 14i стал аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Цены и сроки начала продаж Huawei пока не объявила, но ожидается, что подробности появятся в ближайшее время.



