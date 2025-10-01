Honor готовится к запуску новой серии Magic8, который ожидается между октябрем и декабрем, а по слухам — уже в середине октября. Ранее смартфон Magic8 Pro впечатлил своим результатом в AnTuTu, а теперь прототип устройства появился и в базе Geekbench.

Модель с номером BKQ-AN90, предположительно относящаяся к Magic8 Pro, набрала 3 634 балла в одноядерном тесте и 10 813 баллов в многоядерном в Geekbench 6.4.0 для Android. Смартфон работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён 16 ГБ оперативной памяти. Устройство из коробки будет поставляться с Android 16.

Honor уже официально подтвердила использование нового чипсета, но появление прототипа в тестах говорит о скором дебюте серии Magic8.

Помимо мощного «железа», линейка получит оболочку MagicOS 10 с глубокой интеграцией ИИ. Компания заявляет о поддержке локальных AI-моделей и «агентских» функций в более чем 3 000 сценариев для свыше 100 популярных приложений.

Особое внимание уделено камерам: Magic8 Pro получит 200-Мп перископный телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и апертурой f/2.6.



