Huawei готовит к анонсу смарт-часы Watch Ultimate 2, которые станут новым флагманом в линейке носимых устройств. Презентация состоится 19 сентября в Париже, а в сети уже появились официальные рендеры будущей новинки.

По информации портала WinFuture, Huawei не стала радикально менять концепцию модели. Дизайн Watch Ultimate 2 во многом повторяет первую версию, но компания добавила важные обновления в аппаратной части и функционале.





Дизайн и размеры корпуса

Watch Ultimate 2 сохранят размеры корпуса 48,5 мм, как у часов первого поколения. Это значит, что модель обеспечит тот же визуальный эффект на запястье, что и предшественник. На рендерах показаны два цветовых решения: полностью чёрный вариант и модель с синим двухцветным оформлением. В обоих случаях сохраняется фирменный брутальный и премиальный стиль серии Ultimate. Центральным элементом снова выступает большой AMOLED-дисплей.

Новые технологии и функции

Главное изменение внутри — использование силиконовой батареи, которая уже применяется в Huawei Watch GT 6. Эта технология обеспечивает до 21 дня автономной работы в режиме энергосбережения, что делает устройство одним из самых автономных среди премиальных смарт-часов.





На правой стороне корпуса заметен новый набор сенсоров. Их назначение пока официально не раскрыто. Судя по внешнему виду, они могут быть связаны с системой X-Tap, которую Huawei уже применяла в других устройствах. Эта технология может отвечать за расширенные функции управления или отслеживания параметров здоровья.

Стоимость и дата презентации

Как и предыдущее поколение, Watch Ultimate 2 будут позиционироваться как премиальное решение. По данным источников, стоимость часов составит около €899 (примерно $1055). Официальный анонс состоится 19 сентября в Париже, одновременно с линейкой Watch GT 6.



