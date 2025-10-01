Спутник Сатурна Энцелад всё больше рассматривается как кандидат на наличие жизни. В новой научной работе исследователи сообщили об обнаружении сложных органических молекул, выбрасываемых из-под его поверхности. «Теперь у нас есть все элементы, необходимые для того, чтобы Энцелад мог быть обитаемым», — заявил доктор Йорн Хельберт из Европейского космического агентства.

Энцелад уникален тем, что позволяет напрямую заглянуть в свой подледный океан. Аппарат Cassini ещё ранее обнаружил мощные гейзеры, выбрасывающие струи водяного льда на высоту до 10 тысяч километров. Эти струи, как считают учёные, исходят из глобального солёного океана, скрытого под ледяной корой толщиной около 30 миль.

Ранее анализ частиц из колец Сатурна уже указывал на наличие органики, но данные были косвенными. В новом исследовании впервые использовались «свежие» образцы, собранные Cassini непосредственно во время пролёта сквозь ледяные выбросы. Эти частицы были выброшены всего несколько минут назад, что исключает воздействие космического излучения и позволяет говорить о подлинности найденных молекул.

Учёные отмечают, что увеличилась и химическая сложность обнаруженной органики. А чем выше уровень такой сложности, тем больше вероятность существования условий, благоприятных для жизни.

Прямых доказательств наличия живых организмов на Энцеладе пока нет. Но результаты указывают на богатую химическую среду в его подповерхностном океане, которая может служить источником строительных блоков для жизни.



