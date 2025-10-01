Новый инструмент Roland TR-1000 Rhythm Generator объединяет 16 аналоговых схем из культовых моделей TR-808 и TR-909 с современными средствами саунд-дизайна, секвенсинга и семплинга.

Возвращение к истокам

Компания, которая долгое время обходила стороной бум аналоговых синтезаторов, решила восполнить пробел. В отличие от последних инструментов Roland, использовавших цифровые технологии вроде Zen-Core, ACB-моделирования и облачного сервиса Roland Cloud, новая TR-1000 построена на «живых» аналоговых цепях, воспроизводящих аутентичное звучание легендарных предшественников.

TR-1000 воссоздаёт 16 аналоговых звуковых схем 808 и 909, а также предлагает современные средства саунд-дизайна и секвенсинга. К аналоговым тембрам добавлены ACB-звуки, FM-перкуссия, PCM-семплы и мощные инструменты для работы с сэмплингом: от тайм-стретчинга лупов до нарезки драм-брейков.

Гибрид возможностей

В устройстве установлен стереофильтр с аналоговым драйвом, который позволяет добавлять искажения и строить динамические переходы. Панель управления включает множество ручек, фейдеров и кнопок — производитель явно стремился уйти от перегруженных меню, характерных для современных инструментов компании.

При этом TR-1000 остаётся больше студийным инструментом: внушительные размеры делают его менее удобным для живых выступлений.





Цена и позиционирование

Стоимость новинки составляет 2 699,99 долларов. Это заметно выше уровня любительских решений, но примерно вдвое дешевле, чем рабочие экземпляры TR-808 или TR-909 на винтажном рынке. Для музыкантов, ищущих аутентичное аналоговое звучание, TR-1000 может стать не только современной альтернативой, но и относительно доступным способом получить легендарный саунд Roland.