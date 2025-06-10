Apple анонсировала новые функции для AirPods 4, AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2. Устройства получат поддержку записи звука студийного качества и управление камерой, расширяя возможности для съёмки и общения. Обновления станут доступны осенью вместе с выходом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26.

Запись студийного звука с любых устройств

Функция записи звука студийного уровня позволяет записывать вокал и речь с высоким качеством даже в шумной обстановке. Это особенно актуально для интервьюеров, подкастеров, музыкантов и других авторов контента, работающих «в полях». В основе технологии — чип H2, направленные микрофоны и алгоритмы вычислительного звука.

Новая функция поддерживается на iPhone, iPad и Mac и работает с приложениями «Камера», «Диктофон», «Сообщения», FaceTime, CallKit, Webex и другими совместимыми сервисами. Улучшенная изоляция голоса обеспечивает более чёткую передачу речи во время звонков и видеосвязи.

Дистанционное управление камерой через AirPods

Пользователи смогут управлять камерой iPhone или iPad с помощью сенсора на наушниках. Одно длительное нажатие на ножку AirPods запускает фото- или видеосъёмку, повторное — останавливает запись. Это упрощает процесс съёмки для тех, кто записывает себя на видео в движении или синхронизирует действия с музыкой.

Функция совместима как с приложением «Камера», так и с поддерживаемыми сторонними приложениями.

Доступность и тестирование

Новые возможности уже доступны разработчикам через Apple Developer Program. Публичная бета-версия появится в следующем месяце в рамках программы Apple Beta Software Program. Окончательный релиз запланирован на осень, обновление будет распространяться бесплатно. Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных странах и языках из-за юридических ограничений.