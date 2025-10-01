С 1 октября 2025 года в Санкт-Петербурге начала действовать новая система расчёта стоимости платной парковки. Теперь цена за час зависит от загруженности улицы и может составлять от 100 до 360 рублей.

Как работает новая система

Комитет по транспорту Петербурга определил четыре категории цен:

— при загруженности менее 50% час обойдётся в 100 рублей;

— при загруженности от 50% до 70% действует базовый тариф — 200 рублей;

— если занято от 70% до 85% мест, цена поднимается до 280 рублей;

— при заполнении от 85% и выше тариф достигает максимальных 360 рублей.

За основу берётся базовый тариф 200 рублей, который умножается на коэффициент загрузки (КЗ). Измерение занятости улиц проводится по данным камер фото- и видеофиксации, городской системы «Единое парковочное пространство», счётчиков загрузки и визуальных инспекций.

Где действуют новые правила

Система платных парковок Петербурга охватывает 822 улицы, объединённые в 22 зоны. В августе 2025 года комитет по транспорту опубликовал распоряжения с перечнями улиц и присвоенными им коэффициентами. Платные парковки действуют в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

Парковки работают с 8:00 до 20:00, ночью они бесплатны. Оплатить место необходимо в течение 15 минут после остановки.





Льготы и исключения

Список льготников остаётся прежним. Бесплатная парковка доступна ветеранам и блокадникам, многодетным семьям, инвалидам, героям и почётным гражданам, а также владельцам электромобилей.

Контекст

До 1 октября стоимость парковки рассчитывалась по типу транспортного средства: первый час оплачивался полностью, со второго действовала поминутная тарификация — от 0,65 рубля в минуту для мотоциклов до 3,3 рубля для других ТС.

В 2024 году группа жителей Василеостровского района пыталась оспорить введение платных парковок, но городской суд отклонил иск.