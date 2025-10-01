Microsoft пересмотрела систему Game Pass: теперь она делится на три категории — Essential, Premium и Ultimate. Все варианты действуют на ПК, консолях и в облаке, но доступный контент сильно отличается.

Новая структура подписки должна упростить выбор для игроков, но цены выросли. Essential стоит $10 в месяц, Premium — $15, а Ultimate — $30. При этом полный пакет услуг, который Microsoft обещала еще на старте Game Pass, сохраняется только за владельцами максимального тарифа.

За $30 в месяц подписчик получает игры Xbox в день релиза, доступ к библиотекам Ubisoft+ и EA Play, а также подписку Fortnite Crew. В пакет входят все проекты студий Microsoft, включая будущие релизы, и часть сторонних новинок.

У Premium и Essential набор возможностей заметно скромнее. В частности, из Premium исчезают Ubisoft+ и EA Play, а игры от Xbox становятся доступны только через год после релиза. Кроме того, в условиях отдельно уточнено, что Call of Duty не входит в эту программу и будет распространяться на иных условиях.

Таким образом, Game Pass остается универсальной подпиской для игроков, но её ценность теперь зависит от выбранного уровня. Чтобы получить весь спектр функций, придется платить вдвое больше, чем раньше.



