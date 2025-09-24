Huawei выпустила новые наушники открытого типа FreeClip 2, которые стали преемниками оригинальной модели и получили ряд заметных улучшений. Среди ключевых нововведений — голосовой помощник Harmony AI Ear Assistant, двойные динамические драйверы для улучшенного звука и ещё более лёгкий корпус.

Дизайн с петлей, знакомый по первому поколению, сохранён, но теперь каждый наушник весит всего 5,1 г — это легче, чем раньше. FreeClip 2 имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP57, а зарядный кейс — IP54. Внутри установлены двойные 10,8-мм динамические драйверы, поддержка Bluetooth 6 и кодеков SBC, AAC и L2HC.

Главное обновление — новый AI-чип третьего поколения с NPU, который обеспечивает работу HarmonyOS AI. Пользователи получают функции вроде перевода в реальном времени, голосового ассистента, звуковых подсказок для навигации, управления устройствами и других интеллектуальных возможностей. Также поддерживается пространственный звук, адаптивная регулировка громкости и трёхмикрофонная система для шумоподавления во время звонков.

Среди других особенностей — обнаружение падения на расстоянии до 50 м, функция поиска наушников и защита от потери. Время автономной работы составляет до 9 часов без подзарядки и до 38 часов с зарядным кейсом. Быстрая зарядка позволяет получить 3 часа прослушивания всего за 30 минут.





Huawei FreeClip 2 предлагаются в цветах Blue, Sand White и Black по цене 1 299 юаней (около 182 долларов США). Предзаказы стартуют 14 октября, а официальные продажи — 20 октября.