Huawei проводит значительные изменения в руководстве своего микросхемного подразделения HiSilicon. Как сообщает SCMP, Джеффри Гао, ранее возглавлявший шанхайское подразделение HiSilicon, был назначен председателем правления, сменив на этом посту Эрика Сюй, который занимал эту должность долгие годы.

Эрик Сюй, сотрудник Huawei с момента основания компании и руководитель HiSilicon с 2008 года, в настоящее время занимает пост председателя совета директоров Huawei. Он вступил в эту роль в апреле и, по ожиданиям, останется на ней до конца сентября.





Для тех, кто не знаком с понятием «ротирующийся председатель», это один из высших руководителей компании, который по ротационной системе возглавляет компанию на срок шесть месяцев.

Что касается Джеффри Гао, он выпускник Юго-Восточного университета в Нанкине, присоединился к Huawei в 2012 году, работал над продуктами для передачи данных и маршрутизаторов. В 2019 году он возглавил отдел оптоэлектроники в HiSilicon. Согласно корпоративным документам Китая, Гао теперь выступает также в роли юридического представителя компании, ранее занимаемой другим руководителем.





Huawei официально не раскрывает причины перемен в руководстве. По мнению SCMP, это может быть связано как с внутренней традицией ротации председателя совета директоров, так и с перестройкой стратегии компании в сфере полупроводниковой отрасли. В любом случае HiSilicon вновь оказалась в центре внимания после ряда лет под воздействием американских санкций.

HiSilicon выпускает процессоры Kirin для смартфонов Huawei, а также чипы Ascend, используемые в системах искусственного интеллекта и дата-центрах. После продолжительного периода молчания Huawei вновь открыто говорила о чипе Kirin (модель Kirin 9020) во время анонса складного смартфона Mate XT в августе.





В области искусственного интеллекта серия чипов Ascend стала национальной альтернативой решениям Nvidia, привлекая интерес китайских ИИ-компаний, таких как DeepSeek.