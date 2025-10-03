На российском рынке стартовали предварительные заказы на два новых смартфона Huawei — nova 14 и nova 14 Pro. Ключевым преимуществом обеих моделей является упор на качественную мобильную фотографию и возможности, реализованные с помощью искусственного интеллекта, — от управления девайсом жестами до автоматического отбора лучших кадров из серии с помощью ИИ-алгоритмов.

Флагманская версия Huawei nova 14 Pro представлена в четырех цветовых решениях корпуса: нежно-розовом, классическом белом, строгом черном и освежающем голубом. Аппарат оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с изогнутыми краями и двойной фронтальной камерой (50+8 Мп), встроенной прямо в экран. Фронтальная камера поддерживает функцию масштабирования в диапазоне от 0,8 до 5 крат и режим скоростной съемки.

Основная камера смартфона состоит из трех модулей, главный сенсор которых имеет разрешение 50 Мп и переменную диафрагму. В дополнение к нему используется специальная оптика, обеспечивающая более точную цветопередачу.

Huawei nova 14 Pro обладает интеллектуальными функциями, которые позволяют управлять им с помощью жестов, не касаясь экрана, выбирать наиболее удачное выражение лица на снимках и удалять из кадра ненужные объекты. Интеллектуальный помощник «Алиса» также предлагает помощь в исправлении грамматических ошибок и стилистической правке текста благодаря нейросетям, интегрированным непосредственно в приложение для заметок.

Более доступная модель Huawei nova 14 отличается от старшей модели плоским OLED-экраном. Она также ориентирована на портретную съемку: многофокусная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором и 10-канальным датчиком цветовой температуры в сочетании с 50-мегапиксельной селфи-камерой позволяют создавать высококачественные портреты. Эта модель доступна в белой и черной расцветках, а также в эффектном цвете «голубой кристалл».





Все модели линейки Huawei nova 14 оснащены «умной» кнопкой для быстрого доступа к выбранным функциям и аккумуляторами емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки. Предзаказ на обе модели уже открыт по следующим ценам:

Huawei nova 14 Pro (12+512 ГБ) — 54 999 руб.;

Huawei nova 14 (12+512 ГБ) — 42 999 руб.;

Huawei nova 14 (12+256 ГБ) — 39 999 руб.

При покупке у некоторых розничных продавцов возможны скидки до 8000 рублей в зависимости от модели, бесплатная годовая подписка на сервис Huawei Care+ и две бесплатные замены защитной плёнки в течение двух лет.