После громких сентябрьских премьер, когда вышли iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3, компания Apple готовится к новой волне анонсов. Уже в октябре на рынок выйдет более пяти новых продуктов, среди которых обновлённый Apple TV 4K, вторая версия HomePod mini, новый iPad Pro с процессором M5, долгожданный AirTag 2 и модернизированный Vision Pro. Кроме того, возможны и дополнительные сюрпризы.

Особое внимание привлекает обновление Apple TV 4K. Прошло три года с момента выхода предыдущей версии, и теперь устройство должно получить серьёзное усиление производительности. В основе окажется чип A17 Pro, который заменит нынешний A15 Bionic. Помимо этого, Apple TV 4K будет поддерживать Apple Intelligence, оснастится новым беспроводным модулем N1, а также может получить встроенную камеру с функцией Center Stage. Учитывая усиливающуюся конкуренцию со стороны Google и Amazon, обновление выглядит своевременным и может стать заметным шагом для укрепления позиций Apple в сегменте домашних медиаприставок.

Другим значимым релизом станет HomePod mini 2. Первая версия колонки появилась ещё в 2020 году и с тех пор не обновлялась. Новая модель должна получить тот же набор ключевых технологий, что и Apple TV 4K: поддержку Apple Intelligence и чип N1. Ожидается улучшение качества звучания, а также новый Ultra Wideband-модуль, который позволит расширить сценарии использования.

Не менее ожидаемой новинкой станет iPad Pro на базе процессора M5. В прошлом году планшет получил масштабный редизайн и переход на tandem OLED-дисплей, а также ультратонкий корпус. В этот раз речь идёт о более спокойном обновлении, которое всё же будет значимым для профессиональной аудитории. Помимо нового процессора, iPad Pro оснастят беспроводным чипом N1, а также увеличенным объёмом оперативной памяти — до 12 или 16 ГБ в зависимости от конфигурации. Ходят слухи, что планшет может получить двойную фронтальную камеру и модем Apple C1X, который пока используется только в iPhone.

AirTag 2 выйдет спустя более четырёх лет после дебюта оригинала. Визуально аксессуар почти не изменится, однако технические улучшения будут заметными. Главное — новый Ultra Wideband-чип, расширенный набор функций для защиты конфиденциальности и более точное определение местоположения на увеличенном расстоянии. Всё это должно сделать метку более востребованной в повседневных сценариях.





Apple готовит и обновление для своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Модель получит чип M5 (или, по некоторым данным, M4), новый ремешок для большего комфорта и вариант в чёрном цвете. В остальном дизайн и ключевые функции останутся прежними. На более лёгкую и доступную версию гарнитуры, которая может выйти под названием Vision Air, рассчитывать пока рано — её запуск ожидается не ранее 2026 года.

При этом в октябре возможны и дополнительные анонсы. В частности, речь идёт о MacBook Pro на базе M5, а также о новых Studio Display. По данным Bloomberg, ноутбук могут перенести на 2026 год, однако свежие утечки, включая данные FCC, указывают, что релиз может состояться уже этой осенью.

Таким образом, октябрь 2025 года обещает стать для Apple не менее насыщенным, чем сентябрь. Компания обновляет практически все ключевые линейки — от планшетов и аксессуаров до «умного дома» и носимых устройств.