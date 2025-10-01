Компания Unistellar, известная своими «умными» телескопами, выводит на рынок новый тип устройства — бинокли Envision. Это первые в мире смарт-бинокли, которые умеют определять горные вершины и звёзды, совмещая оптику Nikon с системой дополненной реальности.

Как это работает

Envision объединяет классическую оптику с цифровым оверлеем: внутрь оптического тракта проецируется изображение с яркого микродисплея. Система использует GPS, инерциальные датчики, компас и геобазы данных, чтобы в реальном времени накладывать на видимое изображение названия горных пиков, высоту, расстояние и контуры рельефа. При необходимости бинокли можно загрузить региональные карты и пользоваться ими офлайн.

Для астрономии предусмотрен «ночной режим». В нём Envision отображает названия звёзд, линии созвездий и указывает положение небесных объектов — от планет и галактик до МКС и мест посадок «Аполлонов». Можно зафиксировать конкретную звезду и передать бинокли другому человеку: система стрелками покажет направление на тот же объект.

Практика использования

Журналист Engadget протестировал прототип устройства в окрестностях Марселя. Дневные испытания показали: бинокли способны определять пики на расстоянии до 50 километров. При этом изображение остаётся чётким, а оверлей, выполненный в красной графике, накладывается с минимальной задержкой. Иногда система сбивается, и тогда нужно вручную синхронизировать картинку с помощью кнопки «target lock».

В ночном режиме AR мгновенно подсвечивает названия звёзд, включая едва заметные невооружённым глазом, а также рисует контуры созвездий. Для начинающих любителей астрономии это фактически интерактивное пособие, позволяющее быстро изучать ночное небо.





Среди минусов отмечены вес выше обычных биноклей, сложность подстройки яркости дисплея в темноте и отсутствие встроенной камеры, из-за чего невозможно напрямую делиться кадрами в соцсетях.

Цена и выход на рынок

Unistellar открыла предзаказы на Envision: до октября 2026 года бинокли можно заказать за $999. Финальная розничная цена составит $1 499. Массовые продажи намечены на 2027 год.