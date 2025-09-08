Nikon выпустила новую версию своей полнокадровой беззеркальной камеры Z f в серебристом цвете. Такой шаг компания сделала по просьбам пользователей, которые хотели модель в стиле классических плёночных камер Nikon, но с современными возможностями.

Серебристая отделка имитирует хромовое покрытие, использовавшееся на камерах эпохи плёнки, таких как Nikon F. Текстура придаёт корпусу металлический вид и подчёркивает винтажный дизайн. Кроме того, компания расширила варианты кастомизации, предложив три новых цвета Premium Exterior: коньячный (Cognac Brown) с тиснением, бирюзовый (Teal Blue) и розово-лиловый (Mauve Pink).





Вместе с этим Nikon добавит в Z f функцию Film Grain через будущую прошивку. Она позволит накладывать на фото и видео эффект плёночного зерна с выбором из трёх размеров и шести степеней интенсивности. Эффект можно будет комбинировать с Imaging Recipes — загружаемыми пресетами от Nikon и приглашённых фотографов, а также с существующими Picture Controls, добиваясь разнообразного «плёночного» стиля.

Модель Z f с момента выхода стала популярной благодаря сочетанию ретро-дизайна и современного полнокадрового качества. Серебристое издание и новые варианты оформления делают камеру ещё более привлекательной для тех, кто ценит не только характеристики, но и эстетику.





Nikon подчёркивает, что будет продолжать улучшать оптические технологии и развивать функции, которые отвечают запросам пользователей.

Предзаказ на Nikon Z f в серебристом цвете уже открыт на сайте компании по цене $2199,95.



