Xiaomi анонсировала новый доступный смарт-телевизор Redmi TV X 2026, который получил премиальные характеристики по относительно низкой цене.

Главной особенностью модели стал огромный 86-дюймовый экран с Mini LED-подсветкой, 4K-разрешением, частотой обновления 144 Гц и поддержкой VRR. Яркость достигает 1200 нит, а за точное отображение сцен отвечает 640 зон локального затемнения. Благодаря встроенному датчику освещённости телевизор автоматически регулирует яркость и цветовую температуру под окружающее освещение.

Для любителей кино предусмотрен Filmmaker Mode — он отключает функции вроде ИИ-апскейлинга, шумоподавления и MEMC, сохраняя максимально точную цветопередачу.

Геймеры тоже останутся довольны: Redmi TV X 2026 поддерживает 4K на 144 Гц, а в игровом режиме частота может разгоняться до 288 Гц (с понижением разрешения до 2560×1440). Задержка при этом снижается до 4 мс. Есть поддержка Dolby Vision Gaming и AMD FreeSync Premium.

В основе устройства — процессор MediaTek MT9655, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Работает телевизор под управлением HyperOS 3.





В Китае Redmi TV X 2026 уже поступил в продажу по цене 4 800 юаней (около 674 долларов США). Модель стала преемником прошлогоднего Redmi TV X 2025.