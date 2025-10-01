Meta* объявила, что с 16 декабря начнёт собирать данные из взаимодействий пользователей с её ИИ-продуктами для показа таргетированной рекламы в Facebook* и Instagram*. Обновление будет отражено в новой политике конфиденциальности, а пользователи получат уведомления в ближайшие дни. Изменения будут действовать во всём мире, кроме стран с жёстким регулированием — Южной Кореи, Великобритании и Евросоюза.

Ранее основной бизнес Meta* строился на создании детализированных профилей пользователей для продажи гиперточной рекламы. Теперь к этим данным добавятся и сведения из разговоров с Meta* AI. Компания отмечает, что её чат-ботом пользуется более миллиарда человек в месяц, многие ведут с ним длинные и подробные беседы, что открывает новый источник информации о предпочтениях пользователей.

Например, если человек общается с Meta* AI о походах в горы, ему могут показать рекламу туристического снаряжения. При этом обновление политики касается не только чат-бота, но и других ИИ-продуктов компании: умных очков Ray-Ban Meta*, сервиса генерации изображений Imagine и нового видеофида Vibes.

Meta* подчёркивает, что разговоры о чувствительных темах — религии, политике, здоровье, сексуальной ориентации и других — не будут использоваться для рекламы. Однако отказаться от сбора данных для рекламных целей будет невозможно.

Компания также подтвердила, что пока не планирует показывать рекламу прямо внутри своих ИИ-продуктов, хотя Марк Цукерберг ранее намекал на такую возможность.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.