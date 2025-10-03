После обновления электрического кроссовера RZ в мае Lexus наконец-то объявила официальные цены на линейку 2026 года. Заказы уже открыты, а первые поставки запланированы на весну 2026 года.

Базовая версия — переднеприводный RZ 350e Premium — оценена в €63 315. Она оснащена двигателем мощностью 221 л.с. и обеспечивает наибольший запас хода в линейке — до 483 км (по EPA) на 18-дюймовых колёсах. Версия Premium Plus обойдётся дороже — €65 191.

Средний вариант — RZ 500e Premium с обновлённой системой полного привода Direct4 мощностью 308 л.с. Его цена стартует от €68 708, а в топовом исполнении Takumi — €77 151. Запас хода этой версии составляет около 418 км.

Флагманская новинка — RZ 550e F Sport — получила 402-сильный полный привод и стоит от €79 496. Версия F Sport Takumi будет доступна за €82 076. Этот вариант отличается эксклюзивным дизайном с фирменной решёткой радиатора, новыми бамперами, спойлером, 20-дюймовыми колёсами, а также системой steer-by-wire и режимом «Interactive Manual Drive», имитирующим ручное переключение передач.

Все модели 2026 года оснащаются новой батареей ёмкостью 77 кВт·ч и улучшенными возможностями зарядки. В стандартное оснащение вошёл 11-киловаттный бортовой AC-зарядник, а версии для США получат порт NACS.



