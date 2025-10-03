Компания ASUS официально выпустила новый компактный компьютер ExpertCenter PN54-S1, оснащённый процессорами AMD Ryzen AI 200. Устройство ориентировано на офисное использование, предлагая достаточную мощность для работы и выполнения AI-задач в компактном корпусе.

Модель доступна в конфигурациях с чипами Ryzen 7 260, Ryzen 5 220 или Ryzen 5 210. В отличие от более производительных Ryzen AI 300, они построены на архитектуре Zen 4 и оснащены встроенной графикой RDNA 3. Несмотря на ограниченные возможности по сравнению с дискретными видеокартами, мини-ПК способен выводить 4K-картинку сразу на четыре монитора.

Система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя. Для подключения предусмотрен широкий набор интерфейсов: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два Ethernet-порта, USB 4.0, USB 3.2 Gen Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Габариты ExpertCenter PN54-S1 составляют всего 130×130×34 мм при весе около 550 граммов. ПК поставляется с Windows 11 Pro или Windows 11 Home, оснащается сканером отпечатков пальцев и имеет корпус с удобным доступом для апгрейда без инструментов.