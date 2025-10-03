Компания Sony выпустила обновленные версии программного обеспечения для своих беспроводных наушников премиум-класса WH-1000XM6 (полноразмерные) и WF-1000XM5 (внутриканальные). Новые версии прошивок расширяют функционал, связанный с интеллектуальными возможностями и улучшением качества звука для обеих моделей.

Теперь владельцы Sony WH-1000XM6 и WF-1000XM5 могут использовать режим Gemini Live (для взаимодействия с интеллектуальным помощником Gemini в режиме реального времени) и упрощенное подключение к устройствам Android благодаря Google Fast Pair. Кроме того, функция отслеживания движений головы теперь работает при подключении через энергоэффективный протокол Bluetooth LE Audio.

В частности, для модели WF-1000XM5 добавлена возможность точного определения местоположения каждого наушника независимо друг от друга через сервис Google Find Hub. Полный набор функций будет доступен при подключении к топовым Android-смартфонам, таким как Samsung Galaxy S и Google Pixel, однако устройства iPhone по-прежнему ограничены поддержкой некоторых возможностей Bluetooth LE Audio.