Смартфоны Huawei Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro+ получили сертификацию для продаж в Китае. Базовая версия Mate 80 обозначена как VYG-AL00, Mate 80 Pro — SGT-AL00, а Mate 80 Pro+ — SGT-AL50.

Mate 80 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 66 Вт, тогда как Pro и Pro+ получат ускоренную зарядку до 100 Вт. По слухам, одна из моделей серии представит новое поколение процессоров Kirin, а другая сделает акцент на флагманских возможностях камеры.

Все три устройства будут оснащены круглым блоком камер, расположенным по центру, а двухтональная светодиодная вспышка займёт место в верхнем левом углу модуля.

Ранее также сообщалось, что как минимум одна из моделей получит встроенный вентилятор для охлаждения. Он будет размещён сбоку от блока камер, а не в рамке смартфона. При этом ожидается, что Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro+ сохранят высокий уровень влагозащиты, несмотря на наличие активного охлаждения.