Фанатское сообщество Fallout славится постоянными анонсами амбициозных модификаций, однако многие из этих проектов так и не выходят в свет. Fallout: London, к счастью, избежала этой участи и мгновенно стала популярной среди миллионов игроков по всему миру. Казалось бы, пора двигаться дальше, но создатели из Team FOLON еще не закончили работу над своим проектом.

Недавно разработчики London представили сразу три бесплатных дополнения к своей успешной модификации, причем первое из них, получившее название Rabbit and Pork, стало доступно 30 сентября. Обновление значительно расширило игровой контент:

Включены 30 новых заданий и развлекательных мини-игр;

Добавлены 80 персонажей с полным озвучиванием;

Представлены 30 новых видов оружия и брони;

Реализовано 70 уникальных случайных встреч.

Команда FOLON также поработала над устранением ошибок и улучшением игрового процесса. Разработчики советуют начать новое сохранение для оптимального прохождения Rabbit and Pork.

Еще одна новость: FOLON в сотрудничестве с Overwolf разработали специальный лаунчер для Fallout: London. Он упростит установку самой модификации и совместимых с ней модов, таких как High FPS Fix, X-Cell и Buffout 4.

В дополнение к выпуску DLC разработчики запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Там можно поддержать проект, купив Collector’s Edition — набор памятных сувениров от создателей модификации.



