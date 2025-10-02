В процессе создания новой версии приложения «Яндекс.Карты» специалисты компании проанализировали пользовательский опыт людей с нарушениями зрения. Большинство респондентов отметили, что более крупный шрифт существенно облегчает навигацию в городской среде. Полученные данные будут использованы разработчиками при дальнейшей оптимизации приложения.

Теперь, если в системных настройках устройства задан увеличенный размер текста, элементы интерфейса и надписи на карте также будут автоматически масштабироваться. Чтобы изменить размер шрифта и иконок, обратитесь к параметрам экрана вашего телефона. В iOS это можно сделать в разделе «Универсальный доступ», а на устройствах Android — в настройках дисплея. «Карты» автоматически адаптируются к выбранным параметрам, увеличивая размер географических названий и других текстовых элементов.

В настоящее время пользователям доступны три варианта масштабирования: немного больше, среднее и максимальное. Даже при значительном увеличении шрифта карта остается легко читаемой. Размещение надписей и названий оптимизировано таким образом, чтобы избежать наложений. Благодаря этому «Карты» сохраняют четкость и обеспечивают комфортное восприятие информации.

Кроме того, разработчики сообщили о планах по внедрению увеличенного шрифта в режиме навигации в следующих обновлениях приложения.