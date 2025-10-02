По оценкам экспертов Counterpoint Research, в следующем году ожидается значительный рост поставок мобильных чипов, способных выполнять задачи генеративного искусственного интеллекта. По их прогнозам, к 2025 году доля таких процессоров достигнет 35% от общего объема рынка, что на 74% превышает показатели текущего года.

Под GenAI подразумеваются алгоритмы обработки текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. Новое поколение процессоров позволяет выполнять эти операции непосредственно на устройстве, без необходимости в облачных вычислениях. По мнению аналитиков, лидирующие позиции в этом сегменте займет Apple с долей в 46%. Далее следуют Qualcomm с 35% и MediaTek с 12%. Практически все процессоры премиум-класса, выпущенные в этом году (88%), будут совместимы с GenAI, что на 53% больше, чем в 2024 году. В частности, речь идет о таких передовых чипах, как Apple A19 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.

Важно отметить, что поддержка генеративного ИИ теперь доступна не только во флагманских моделях. Рынок смартфонов среднего ценового сегмента от 300 до 499 долларов (от 24 450 до 40 670 руб.) демонстрирует стремительный рост, в три раза превышающий прошлогодние показатели. Ожидается, что в 2025 году на него будет приходиться 38% всех поставок гаджетов с процессорами GenAI.

Основную долю в этом сегменте занимают процессоры Snapdragon 7-й и 6-й серий, а также Dimensity 8000. Лидером в этом сегменте остается компания Qualcomm, контролирующая 57% рынка.