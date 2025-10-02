На индийском сайте Samsung был замечен смартфон Galaxy M07, представленный без официального анонса. Производитель уже опубликовал детальные спецификации устройства и продемонстрировал его внешний вид на официальных рендерах.

Аппарат получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешающей способностью 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Производительность Galaxy M07 обеспечивается чипсетом MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а длительное время работы гарантирует аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Основная камера смартфона будет состоять из двух сенсоров на 50 и 2 Мп, а для автопортретов и видеосвязи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Среди прочих особенностей производитель отмечает защиту корпуса в соответствии со стандартом IP54 и наличие разъема для наушников.

Отличительной чертой этого смартфона станет шестилетний период программной поддержки. На сайте устройство пока доступно только в черном цвете, но предполагается, что к моменту официального запуска появятся и другие цветовые решения. Информация о дате выхода и стоимости Galaxy M07 пока не разглашается.